РИАМО - 13 дек. В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«По данным следствия, 11 декабря 2019 года в одну из столичных больниц поступил трехлетний мальчик. По результатам медицинского обследования в крови ребенка были обнаружены наркотические вещества», — сказала Иванова.

Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, ребенок съел гашиш, который нашел у своего отца.