Близится конец 2019 года, и многие с нетерпением ждут новогодних корпоративов. Как известно, новогодняя вечеринка – это возможность поближе пообщаться с коллегами и даже задружиться с шефом. Но подчас под действием шампанского и коктейлей наружу вылезают проблемы, интриги, симпатии и амбиции, так что иногда наутро пора писать заявление. Москвичи поделились с РИАМО историями с корпоративов, которые изменили их жизнь и даже исполнили мечту.

Кристина, 40 лет, маркетолог:

«Я работала в крупной компании, где корпоративы отмечались с размахом. Очередной из них проходил в загородном отеле и длился три дня. Офисный планктон, вырвавшись на волю, стал отрываться, и я поддалась общему настроению: после первой же ночи я проснулась в одной постели со своим начальником.

Сначала я не отнеслась к этому серьезно, служебный роман – с кем не бывает. Беспокоило лишь то, что мужчина был женат и с двумя детьми.

После корпоратива отношения не закончились. Мне было за 30, мама очень хотела внуков, и я решила, что рожу от него ребенка.

Требовать чего-то от шефа я не собиралась, но вскоре о нас узнала его жена, а мы поняли, что хотим быть вместе. В итоге я вышла замуж за своего начальника, и сейчас у нас подрастает чудесная дочь».

Где встречать Новый год 2020: сколько стоят корпоративы в Москве и отели в Подмосковье>>

Виктор, 30 лет, сценарист:

«Нас с коллегами повезли отмечать Новый год в ресторан. Тогда я работал менеджером по продажам в крупной компании, где был строгий дресс-код.

Наш сисадмин давно бесил меня. Сидя в подвале, он мог одеваться как угодно, расхаживал при клиентах в мятых джинсах, надменно вел себя с коллегами, от него вечно пахло пивом. Начальство же парня обожало.

Мы напились, и разговор зашел о его поведении. Я не выдержал и врезал ему по лицу.

Завязалась драка, к которой присоединилось еще человек 12. Салаты летят, бутылки бьются, все в крови – настоящее побоище. Парня отправили в больницу, а меня – уволили.

Я воспринял это как знак судьбы и забил на офис, посвятив себя творчеству. Этот момент стал поворотным в моей жизни: я нашел себя, да и зарабатываю теперь больше раза в три».

Как нельзя вести себя на корпоративе>>

Валерия, 24 года, замглавы компании по организации праздников:

«Около двух лет я не могла получить повышения, хотя буквально ночевала на работе и показывала отличный результат.

В коллективе ко мне не очень хорошо относились из-за того, что я жила с девушкой и не особо это скрывала.

На корпоративе я сильно напилась и, меняя собеседников, оказалась втянутой в разговор с директором. В какой-то момент меня понесло, и я высказала наболевшее: что меня бесит стараться в пустую, и подробно описала, как нужно поменять «тупую» политику компании.

Директор слушала мое откровенное хамство с открытым ртом. Напоследок я заявила, что тут притесняют мою ориентацию.

Наутро с меня слетел плащ супермена, и я поняла, насколько облажалась. Меня вызвала руководитель, и я приготовилась к увольнению. Какой же был шок, когда она предложила стать ее замом. Оказалось, она сочла мои идеи конструктивными, а историю с ориентацией – возмутительной, поскольку ее сестра тоже встречается с девушками. Сейчас работаю на новой должности».

В чем встречать Новый год 2020: гостья из будущего, Снегурочка или диско‑шар>>

Александр, 29 лет, журналист:

«Руководитель нашей редакции любила приударить за молодыми мальчиками-подчиненными. Меня это тоже не обошло стороной – у нас начались отношения. Проблема была в том, что через какое-то время я влюбился в другую коллегу, но боялся лишиться работы.

Изменилось все на корпоративе. Мы поехали на загородную базу отдыха, и алкоголь сделал свое дело: я признался девушке в своих чувствах, она ответила взаимностью.

Потеряв голову, мы стали зажиматься по углам, где нас и застукала руководитель – моя уже бывшая пассия.

Дама она гордая, поэтому нас просто уволили, а для других сотрудников ввели штраф в 2000 рублей за любое упоминание о произошедшем на корпоративе. Зато мы с девушкой вместе уже пять лет».

Что подарить на Новый год 2020>>

Анастасия, 25 лет, личный помощник:

«Около года назад я работала старшим администратором в крупном книжном магазине, хотя всегда мечтала путешествовать. Все упиралось в деньги – семья у меня малообеспеченная, и нужно было помогать родителям.

На новогодний корпоратив каждому разрешили пригласить по одному гостю, и многие воспользовались предложением. Шампанское лилось рекой, пошли разговоры о жизни.

Через пару дней мне внезапно позвонил глава компании, организующей экскурсии, и сообщил, что ищет личного помощника, готового к командировкам.

Оказалось, он был одним из гостей, и мы даже общались. Хотя шампанское напрочь стерло это из моей памяти.

Еще он расспросил коллег о моих навыках администратора, внесла свою лепту и моя подруга, которая рассказала, что я в совершенстве знаю английский. За год работы мы объездили почти всю Европу, деньги семье я тоже регулярно высылаю – так и сбываются мечты».