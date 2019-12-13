РИАМО - 13 дек. В первые дни фестиваля «Путешествие в Рождество» гостей ждут показ мод на коньках и уличные спектакли, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В Ледовом театре на площади Революции в пятницу в 19:30 состоится показ мод на коньках.

«Свои капсульные коллекции, созданные специально к фестивалю «Путешествие в Рождество», представят восемь известных российских дизайнеров – Катя Добрякова, Artem Krivda, Elly, Masterpiece, «Русские сезоны», Zasport, LEVEL и «СТИЛЬ». Моделями выступят спортсмены – члены сборной России по керлингу, сноубордисты и хоккеисты», – говорится в сообщении.

После показа состоится шоу «Лебединое озеро», открывающее сезон в этом Ледовом театре. Шоу поставил олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Также Ледовый театр откроется в Новопушкинском сквере. Пятикратный чемпион США Петр Чернышев вновь подготовил полные изящества и юмора ледовые балеты, основанные на волшебных сказках. В пятницу в 17:00 и 14 декабря в 19:30 на ледовой сцене сыграют «Белоснежку», а 14 и 15 декабря в 18:00 – шоу «Царевна-лягушка».

На Манежной площади расположится Рождественская ярмарка. Посетители смогут послушать чтения европейских сказок в «Библиотеке», отправить письмо на Рождественской почте и приготовить леденцы в «Карамельной мастерской».

По вечерам на Манежной площади можно будет послушать живую музыку. 15 декабря в 20:00 первые выходные на площадке завершит выступление Татьяны Колосовой и трио «Бельвиль» с программой «Французское Рождество» – песнями из репертуара великих шансонье.

Погрузиться в атмосферу зимних сказок помогут и театрализованные интерактивные чтения для детей на Новом Арбате. В уютном домике-шале напротив дома №19 каждый вечер оживают истории, полные добра, волшебства и приключений. 13 и 14 декабря прочтут «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака и «Серебряное копытце» Павла Бажова, а 15-го – «Новый год в Простоквашино» Эдуарда Успенского и «Елку» Владимира Сутеева. Представления продлятся с 18:00 до 20:00.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 12 января и будет проходить на 81 площадке. В его рамках состоятся 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысяч мастер-классов.