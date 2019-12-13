РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска начали делать выезд с вновь построенного участка на перекресток улицы 43-й Армии, а также пешеходную дорожку и остановки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Продолжаются работы по строительству автомобильной дороги на улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики Подольска. Дорога существенно облегчит выезд и въезд жителям третьего и четвертого микрорайонов – Подольских просторов и Кузнечиков, где проживают более 70 тысяч человек.

«На сегодняшний день оборудуется примыкание (выезд) с вновь построенного участка на перекресток улицы 43-й Армии – улица Ленинградская – улица Академика Доллежаля, а также переходно-скоростная полоса в направлении движения на улице Ленинградская в сторону проспекта Октября», – говорится в сообщении.

Готовятся для строительства съезды с автомобильной дороги к жилым домам №№15, 17, 19, 21 на улице 43-й Армии. Вдоль автомобильной дороги делают пешеходную дорожку и устанавливают остановочные пункты.

Строительство дороги ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Финансирование осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость строительства автодороги составляет свыше 450 миллионов рублей, средства выделены из Дорожного фонда Московской области.