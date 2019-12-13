РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил учителей и учащихся школы №19 с 55-летним юбилеем образовательного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Праздничный концерт, приуроченный к юбилею школы №19, состоялся 12 декабря в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино.

«Примите поздравления с 55-летним юбилеем учебного заведения! В этот юбилейный год школа особо гордится своими достижениями на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, спортивными наградами. Здесь работают секции самбо, каратэ, волейбола. В этом году открылось направление гимнастики и современной хореографии. Желаю коллективу школы новых достижений, успехов и процветания, а учащимся – во всем быть первыми!» – сказал Ружицкий.

Школа №19 основана в 1964 году. С этого момента учебное заведение дало путевку в жизнь 4142 выпускникам, из них 1546 выпускников получили аттестаты о среднем образовании и 128 выпускников вышли из стен школы с медалями «За особые успехи в учении».

Сейчас учебное заведение сотрудничает с Московским государственным университетом пищевых производств. С 2019 года здесь реализуется профильное социально-экономическое обучение с углубленным изучением математики, права и экономики.