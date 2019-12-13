РИАМО - 13 дек. Столичные поликлиники дополнительно принимают на работу специалистов в рамках программы «Новый московский стандарт поликлиник», таким образом уже трудоустроились 255 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 250 врачей по 14 специальностям уже приступили к работе в городских поликлиниках. Все они прошли профессиональное тестирование и оценку практических навыков», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что по новому стандарту приемы в поликлиниках будут вести врачи наиболее популярных специальностей, среди которых офтальмологи, терапевты, неврологи, урологи и другие.

Работу в столичных больницах уже получили 71 терапевт, 27 кардиологов, 39 врачей общей практики, 13 эндокринологов, 18 оториноларингологов, 17 неврологов, 20 хирургов, 14 офтальмологов, 12 урологов, четыре гастроэнтеролога, семь аллергологов-иммунологов, 10 колопроктологов, два пульмонолога и один врач-инфекционист.

Проект по оценке профессиональных компетенций врачей для работы в столичных больницах стартовал в августе. Кандидату необходимо пройти тестирование профессиональных знаний, решить ситуационные задачи. Его компетенцию оценит профессиональное медицинское сообщество города, в случае успеха специалист получит рекомендацию к трудоустройству.