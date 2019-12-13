РИАМО - 13 дек. В схеме перспективного развития Московского метрополитена есть продление Сокольнической линии подземки вдоль Щелковского шоссе, сообщил журналистам в пятницу главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

«В генеральном плане есть два таких основных срока, во-первых, есть первая очередь, это то, что мы сегодня строим, реализовываем, есть то, что называется, утверждаемая часть, это делается на 2025-2030 года, утверждаются генеральные планы», — сказал Крестмейн.

По его словам, чтобы их утвердить, разрабатывается перспективная схема, которая пока не утверждается, но ее принимают во внимание при всем дальнейшем строительстве.

«Предположим, мы закладываем новые линии и вдоль Щелковского шоссе, и вдоль шоссе Энтузиастов, эти линии пока не утверждены в Генеральном плане, но все строительство в этом районе осуществляется с учетом того, что в дальнейшем, может быть, не мы, а наши потомки смогли бы построить там новые линии метро», - подчеркнул Крестмейн.

Он добавил, что есть градостроительный потенциал продления Сокольнической линии вдоль Щелковского шоссе.