РИАМО - 13 дек. В стенах Московской городской думы прошла международная образовательная акция «Тест по истории Отечества», участниками тестирования на этой площадке стали порядка 200 столичных школьников, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Акция «Тест по истории Отечества» проводится по всей России и за ее пределами в честь 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

«Мне кажется, что вам повезло, что вы живете в таком историческом городе. Очень важно знать историю своего города и своей страны. Мне кажется очень важным, чтобы история страны, ваша история, вашей семьи, ваших друзей, чтобы они соединялись вместе. Я думаю, что такие акции как сегодняшняя могут этому помочь», - сказал школьникам перед началом теста депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию Евгений Бунимович.

Тест был составлен научными сотрудниками МГУ имени Ломоносова. Участникам предлагается 40 вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый. Вопросы охватывают историю страны с 882 года. На решение теста школьникам отводится 40 минут.

По итогам самопроверки оказалось, что никто на площадке в Мосгордуме не ответил правильно на все вопросы. Тем не менее, школьники получили сертификаты об участии в акции.

«Думаем, что такие тесты нужно проводить, чтобы подтягивать знания молодого поколения», - прокомментировала РИАМО одна из участниц тестирования.