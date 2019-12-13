РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Защитник подольского хоккейного клуба «Витязь» Илья Шинкевич в составе сборной Республики Беларусь на Турнире шести наций в Будапеште провел две встречи и вышел с командой в финал турнира, его признали лучшим игроком в составе сборной, сообщается на сайте команды.

«Защитник «Витязя» Шинкевич в составе сборной Беларуси на крупном международном турнире в Будапеште провел две встречи и вышел с командой в финал турнира. В первой игре с Украиной Шинкевич открыл счет в начале второго периода, ассистировал в третьей шайбе своей команды в меньшинстве и был признан лучшим игроком в составе сборной. Итоговый счет 4:1», – говорится в сообщении.

Во втором матче белорусы схлестнулись со сборной Южной Кореи. В остром противостоянии лишь в овертайме они сломили сопротивление азиатской сборной – 6:5 в овертайме.

С двумя победами сборная Беларуси возглавила свою группу «В» и завоевала путевку в финал.