РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. График работы общественного транспорта Подольска в утренние часы изменится в связи с запуском Московских центральных диаметров, его привяжут к расписанию МЦД-2, интервалы между рейсами уменьшат, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В связи с началом полноценной работы МЦД-2 Подольск – Нахабино перевозчики, осуществляющие работу на территории Подольска, проводят корректировку параметров транспортной работы.

«Подольские перевозчики ООО «Автомигтранс», филиал АО «Мострансавто» и автоколонна №1788 стараются максимально привязать работу на маршрутах к расписанию движения электропоездов на МЦД в утренние часы», – говорится в сообщении.

Также рассматриваются вопросы уменьшения интервалов между рейсами и возможность увеличения количества транспорта на маршрутах.