РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска заасфальтировали пешеходную дорожку вдоль ограждения школы №32, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«12 декабря сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства» выполнили работы по асфальтированию пешеходной дорожки вдоль ограждения школы №32. Твердое покрытие уложили на участке протяженностью 76 метров», – говорится в сообщении.

Дорожка не была достроена застройщиком микрорайона, что составляло определенные неудобства и вызывало обоснованные нарекания и обращения граждан. Дорожкой пользуются многие учащиеся школы и их родители для прохода на занятия и обратно.