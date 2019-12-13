РИАМО – 13 дек. Открытие интеллектуально-делового пространства «Точка кипения» в Орехово-Зуеве состоится 19 и 20 декабря, для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию, сообщается на странице коворкинга OZ HUB в соцсети «ВКонтакте».

«Ключевыми мероприятиями первого дня, 19 декабря, станут церемония открытия «Точки кипения», дискуссии и мастер-классы по продвижению и развитию бизнеса, туризма. Во второй день, 20 декабря, планируются обсуждения в сферах краудфандинга, цифровизации образования, молодежного предпринимательства», – говорится в сообщении.

В качестве спикеров выступят представители Агентства стратегических инициатив, ГГТУ, Общенационального союза индустрии гостеприимства, ЦМИТ «Техношкола», руководители крупных предприятий региона, организаторы туристических событийных мероприятий.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятия будут проводиться с 10:00 до 19:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №99. Регистрация проводится по ссылке.