РИАМО - 13 дек. Первый замруководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук выступил на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за четвертый квартал 2019 года.

Публичные обсуждения состоялись 12 декабря в доме правительства Московской области. Менчук рассказал о состоянии и перспективах отрасли наружной рекламы Московской области в аспекте развития конкуренции и совершенствовании отношений субъектов рекламного рынка.

«В регионе в настоящее время успешно реализуется политика внедрения на территориях муниципальных образований современных высокотехнологичных рекламных конструкций, таких как digital-экраны и конструкции с технологией внутреннего подсвета, в том числе с автоматической сменой экспозиции. Даже в непростых условиях для рекламного рынка профессиональное бизнес-сообщество нас поддерживает, поддерживает областную рекламную политику, направленную на модернизацию объектов рекламы в прозрачных условиях добросовестной конкуренции», – сказал Менчук.

Во взаимодействии с Главным управлением по информационной политике региона и управлением ФАС России по Московской области в городских округах реализован механизм проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронном виде. Электронные аукционы при грамотном планировании и прозрачности условий позволяют привлечь к участию максимальное количество желающих и добиться существенного увеличения платежей в муниципальные бюджеты от наружной рекламы.

Участники мероприятия – представители муниципальных образований, отраслевых предприятий, общественной организации «Опора России» высоко оценили деятельность правительства Московской области по развитию конкуренции в отрасли наружной рекламы.