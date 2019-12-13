РИАМО - 13 дек. Транспортные билеты «Единый» с изображением дворца водных видов спорта «Лужники» готовят к продаже в Москве, сообщается на сайте столичной подземки.

Предполагается, что тематические проездные выпустят 16 декабря. На лицевой части билета изображено здание дворца водных видов спорта «Лужники» и размещена соответствующая надпись. Оборотную сторону билета украсили три значка, схематически изображающие водный спорт. Сам билет, как и все «Единые», выполнен в красном цвете.

Дворец водных видов спорта открылся в столичном спорткомплексе «Лужники» в ноябре этого года. В дворце есть уникальный аквапарк с раздвигающейся крышей и бассейн с гидравлическим дном.

Ранее в этом году столичное метро выпустило «Единые» в честь 872-летия Москвы, выборов в Мосгордуму, 90-летия Московского планетария, столетия студенческого профсоюзного движения, Всемирного дня качества и многие другие праздничные и юбилейные билеты.