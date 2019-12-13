РИАМО - 13 дек. Станция Московского метрополитена во Внукове будет интегрирована с аэропортом пешеходным переходом, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

«Мы со станции попадаем в пешеходный переход и попадаем уже в аэропорт или в аэроэкспресс. Все эти технические решения с аэропортом на сегодняшний день согласованы. Проектная документация находится сейчас в государственной экспертизе. Часть уже выдана строителям. После Нового года там активно начнется строительные работы. Спустились в переход и попали в аэропорт», - сказал Черкесов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что в аэропорту планируют построить надземный перехватывающий паркинг.

На новом участке Калининско-Солнцевской линии будут размещены две станции, в том числе станция «Внуково». В полном объеме работы планируется завершить до конца 2022 года.