РИАМО - 13 дек. В Москве установилась аномально теплая для декабря погода, за первые дни месяца температура в столице оказалась на 5 градусов выше нормы, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сейчас за 12 дней температура выше нормы в среднем на 5 градусов. Также сейчас мы испытываем дефицит осадков. Норма для Москвы - 56 миллиметров, а выпало всего 7,3 миллиметра за 12 дней», - сказала Позднякова.

Она добавила, что такая погода в декабре является для Москвы аномальной, но не уникальной.

«Это аномалия, но это не экстраординарное событие. В 2006 году весь декабрь был очень теплым. Ситуация была похожая. Если посмотреть всю историю метеонаблюдений, то такие случаи бывают», - заключила Позднякова.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Московском регионе будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по Подмосковью - от минус 2 до плюс 3 градусов.

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