РИАМО - 13 дек. В Красногорске прошел круглый стол, посвященный развитию лесного хозяйства в Московской области, на нем подвели итоги программы по сохранению лесов в 2019 году, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Московской области» — часть национального проекта «Сохранение лесов». Первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин рассказал, выполнены все запланированные в рамках нацпроекта мероприятия.

«В текущем году на территории Московской области: прошли санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 7 тысяч гектаров; проведены сплошные санитарные рубки на площади 2 тысячи гектаров; осуществлены выборочные санитарные рубки на площади 1,5 тысячи гектаров», — говорится в сообщении.

В регионе восстановили леса на площади 3 тысячи гектаров. В рамках акции «Лес Победы» высажено более 1,3 миллиона деревьев и кустарников на площади 707,9 гектара. А в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» почти 300 тысячи человек высадили свыше 1,5 миллионов деревьев.

На мероприятии обсудили работы Коломенского городского округа по воспроизводству городских лесов. В 2010 году из-за пожара им был нанесен значительный ущерб, с 2011 года начались и до сих пор продолжаются восстановительные работы. Высаживаются новые деревья, в пожароопасный период ведутся патрулирования, устройство и уход противопожарных минерализованных полос.