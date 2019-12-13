РИАМО - 13 дек. Москвич пожаловался в полицию на исчезновения швейцарских часов Rolex стоимостью 1 миллион рублей после ночного отдыха в барах в центре столицы, по заявлению проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 38-летний мужчина и его друг распивали спиртное и переходили из одного бара в другой, после чего познакомились с мужчиной по имени Илья.

«Заявитель поехал к новому знакомому домой, после чего обнаружил, что с руки у него пропали часы Rolex GMT-Master II стального цвета с вставками из розового золота на металлическом браслете стоимостью около 1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка.