РИАМО - 13 дек. Управление ФАС России по Подмосковью решило включить компанию «Промбизнес» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на закупку автомобиля «Газель», говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник представил сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Промбизнес».

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Компания не представила проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и документ об обеспечении его исполнения.

Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на закупку автомобиля «Газель». На заседании комиссии УФАС России по Подмосковью компания не представила доказательств причин для неподписания проекта контракта.

Управление пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Промбизнес» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.