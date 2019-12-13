РИАМО – 13 дек. В Подмосковье на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре хризантем из Колумбии нашли западный цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – говорится в сообщении.

Цветы уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Западный цветочный трипс – опасный вредитель, который селится более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках. Поврежденные части растения покрываются пятнами и постепенно увядают. Трипс может заразить домашние горшечные растения, что приведет к их гибели.