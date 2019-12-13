РИАМО - 13 дек. Внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen стоимостью порядка 7 миллионов рублей похитили в столичном районе Раменки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

С заявлением о краже в полицию обратился 43-летний сотрудник частной охранной фирмы.

«От дома по Мичуринскому проспекту неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG. Материальный ущерб составил около 7 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.