РИАМО - 13 дек. Столица является крупнейшим промышленным центром России, она производит 15% общего объема продукции обрабатывающей промышленности, на городских предприятиях работают свыше 780 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Москва производит большую долю продуктов питания, медикаментов, изделий оборонного комплекса.

«В 2018 году после полутора десятилетий спада и застоя объемы промышленного производства Москвы выросли на 11%. В 2019 году рост продолжается, и это неслучайно», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в 2011 году в городе начали активно строить промышленные здания, и за прошедшее время возвели более 1 миллиона квадратных метров новых производственных площадей. Предприятие в столице может получить статус промышленного комплекса и налоговые льготы: в пять раз снижается земельный налог, в два раза – налог на недвижимость, уменьшается и налог на прибыль – с 20% до 15,5%.

Собянин привел в пример Черкизовский мясоперерабатывающий завод: предприятию предоставили льготы на 76,5 миллионов рублей, инвестиции в модернизацию достигли 430 миллионов рублей.

Московскому эндокринному заводу предоставили льгот на 38,7 миллиона рублей, инвестиции составили 1,2 миллиарда рублей.

Льготы компании «Связьстройдеталь», производителю строительных материалов, составили 58,9 миллиона рублей, инвестиции – 188,4 миллиона рублей.

Мэр уточнил, что статус промышленного комплекса получил 51 промкомплекс, где работают 59,1 тысячи человек.