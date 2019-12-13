РИАМО - 13 дек. Компанию «ТПП Рефлекс» управление ФАС России по Подмосковью привлекло к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства при участии в электронном аукционе, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«ООО «ТПП Рефлекс» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Компания заключила устное картельное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, поэтому управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и признало фирму виновной.

Аукцион проводили ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» и ФКУ «Центр обеспечения деятельности Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий» и Московская областная дума.