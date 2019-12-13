РИАМО – 13 дек. В России естественная убыль населения по итогам 2019 года будет рекордно высокой, показатель за январь-октябрь уже превысил значение 2018 года, сообщает РБК.

По данным Росстата, естественная убыль за 10 месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек.

«Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Миграционный поток за январь-сентябрь составил 193,2 тысячи человек и не смог компенсировать показатель убыли. За девять месяцев года численность населения сократилась на 43,7 тысячи человек.

В 2018 году естественная убыль населения составила 224,5 тысячи человек, с учетом компенсации за счет миграционного потока население сократилось на 96,4 тысячи человек. На 1 января 2019 года в России проживало 146,9 миллиона человек. При этом в 2016 году население сократилось всего на 2,3 тысячи человек, а с 2013-го по 2015-й каждый год был небольшой прирост — от 24 до 32 тысяч человек.

Основная причина сложившейся ситуации — сокращение рождаемости. Рождаемость падает из-за уменьшения числа женщин репродуктивного возраста, это представительницы малочисленного поколения 1990-х годов.

При этом смертность в России тоже снижается, но пока недостаточно быстрыми темпами для того, чтобы показатель естественной убыли значительно уменьшился.