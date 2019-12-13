РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку готовности Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, отмечена высокая степень готовности храма, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Проверка на объекте продлится до 25 декабря, по ее итогам будет принято решение о выдаче заключения о соответствии проектной документации», – сказал первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлан Алборов.

Однопрестольный храм на стилобате представляет собой двухуровневый собор общей вместимостью до 1,5 тысячи человек.

«Объект возведен в огромном микрорайоне, где проживает 50 тысяч человек. Никольский храм станет центром духовной жизни города, а также украшением и достопримечательностью всего Подмосковья», – подчеркнул главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

Храм и прилегающая территория оборудованы в соответствии с требованиями доступной среды для маломобильных граждан. В здании предусмотрены лифты и полы с подогревом, собор украшают купола с подсветкой, которую будут зажигать на православные праздники.

Застройщиком данного объекта является местная религиозная организация православный приход Никольского Храма. Площадь объекта составляет более 4,5 тысячи квадратных метров.