РИАМО - 13 дек. Врачи Подмосковья советуют при выявлении депрессии после родов обратиться к психологу, также 14 декабря для всех желающих пройдет лекция на эту тему, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

После родов может появиться тревога, нарушение сна, стойкое снижение настроения и плаксивость у женщины, а также отсутствие аппетита, резкие изменения веса, раздражительность, беспричинное чувство вины, что является признаками послеродовой депрессии. Это может привести к появлению мыслей о причинении вреда себе или собственному ребенку.

«Для борьбы с послеродовой депрессией часто не хватает только медикаментозной терапии. Решающим фактором в решении проблемы может стать психотерапевтическая поддержка. Люди с послеродовой депрессией не всегда способны адекватно оценить свое состояние, вследствие чего самостоятельно меняют схему терапии», - сказал главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Московской области Борис Белозеров.

Он добавил, что матери прекращают принимать лекарства, замыкаются в себе и начинают злоупотреблять спиртными напитками, что значительно ухудшает течение заболевания, появляется угроза жизни.

По его словам, на интернет-ресурсах много информации, поясняющей, как справиться с послеродовой депрессией, но некоторые из них содержат советы, не помогающие в реальной жизни. Чтобы правильно бороться с заболеванием, важно своевременно обратиться к профильному специалисту и получить компетентные ответы на вопросы.

Бесплатная лекция на тему «Послеродовые депрессии» пройдет 14 декабря 2019 года на территории Центральной клинической психиатрической больницы и Психиатрической больницы №22.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, касающиеся признаков начинающейся послеродовой депрессии, течения и развития заболевания. Также после лекции будут организованы бесплатные анонимные консультации всех желающих.