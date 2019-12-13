РИАМО - 13 дек. Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова скончалась в возрасте 60 лет, сообщается на сайте столичного Театра на Малой Бронной.

«Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Дурова родилась 25 июля 1959 году в Москве в семье актера Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС имени А. Луначарского. С 1980 года по 1984 год играла в Театре на Таганке, а с 1984 года стала актрисой Театра на Малой Бронной.

Фильмография Дуровой насчитывает около 30 картин. Она сыграла главную роль в мелодраме «Фантазии Фарятьева». Также известна по ролям в фильмах «Транзит для дьявола», «Поклонник», «Юрьев день», сериалу «Кровавая барыня».