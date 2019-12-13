РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. В пятницу 33 ученика Кадетской школы подмосковных Люберец торжественно приняли присягу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественной церемонии посвящения в кадеты присутствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Глаза у каждого из вас горят и светятся. Кадетство – это ваши заслуги, вы к этому стремились, и у вас это получилось. Это не только обязанность, но и новые возможности. Хотел бы вам пожелать, чтобы вы каждый день приумножали свои знания. Я думаю, что родители получают удовольствие от того, что у них такие замечательные дети», – сказал Ружицкий.

Он вручил букет цветов директору школы Наталии Скисовой.