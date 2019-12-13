РИАМО - 13 дек. Территорию у станции столичного метро «Речной вокзал» освободили от незаконных ограждений, там был установлен шлагбаум и ограждающие конусы, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«На подъезде к метро был осуществлен самозахват земельного участка. самовольно установлены ограничительные парковочные конусы и автоматический шлагбаум. Без каких-либо разрешительных документов часть улицы была перекрыта. Разрешение уполномоченного органа власти на установку шлагбаума по данному адресу не выдавалось», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Решение убрать ограждения приняли на Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории САО. Сейчас территория на улице Фестивальной свободна для проезда машин.