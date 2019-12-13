РИАМО - 13 дек. Три человека погибли в результате пожара в одном из частных домов в деревне Чулково Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Погибшими являются 80-летняя хозяйка дома, ее 50-летняя дочь и их 60-летний знакомый. По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка», – говорится в сообщении.

Криминалисты устанавливают очаг и причины возникновения возгорания. Планируется назначение и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.