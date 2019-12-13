РИАМО – 13 дек. Стоимость iPhone 11 Pro Max в России стала рекордно низкой, упав почти на 25%, сообщается на сайте kp.ru.

«Смартфон на старте продаж стоил 100 тысяч рублей, но такая цена продержалась недолго. Сейчас iPhone 11 Pro Max можно купить за 77 тысяч рублей – речь идет о базовой модели устройства с 64 гигабайтами памяти», – говорится в сообщении.

Цена на iPhone 11 Pro с тем же объемом памяти стартует с 72 тысяч рублей, а iPhone 11 – с 52 тысяч рублей.

Эксперты считают, что изначальная цена на «яблочные» устройства оказалась для российского рынка весьма завышенной.

Новые смартфоны были представлены 10 сентября текущего года. Топовая версия линейки получила тройную камеру. При этом iPhone 11 Pro Max стал главным смартфоном Apple в последнем поколении – это флагман с большим OLED-дисплеем, рекордной производительностью и автономностью.