РИАМО - 13 дек. Жилой дом ввели в эксплуатацию по программе реновации на Дмитровском шоссе, дом 167, корпус 4а, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Специалисты Мосгосстройнадзора и центра экспертиз провели десять плановых проверок, где на всех этапах строительства тщательно проверили качество постройки и отделки, поскольку от этого зависят безопасность и комфорт жителей дома.

«Так, на объекте проведены лабораторно-инструментальные исследования и испытания отделочных материалов. Под особым вниманием были облицовочные и малярные работы, поклейка обоев, устройство стяжки пола и напольных покрытий. Также в доме проверили звукоизоляцию и способность окон удерживать тепло», – сказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что эксперты проинспектировали монтаж схем электроустановки и внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, вентиляции и индивидуальных тепловых пунктов.

Здание, введенное в эксплуатацию, рассчитано на 273 квартиры, состоит из пяти секций переменной этажности. Фасады наружных стен облицованы клинкерной плиткой различных цветов. На них установлены корзины для кондиционеров, лоджии застеклены. В квартирах выполнена улучшенная отделка, оборудована кухня, и установлена необходимая сантехника.

Объект полностью адаптирован для людей с ограниченной мобильностью. Пол вестибюля и лифтовых холлов расположен на одном уровне с землей. Покрытие с шероховатой поверхностью на полу входной группы препятствует скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроили и озеленили: оборудовали детские игровые площадки и зоны для отдыха.