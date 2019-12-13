РИАМО - 13 дек. На Хорошевском шоссе у станции метро «Беговая» убрали незаконно установленный торговый комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Объект был размещен без разрешительной документации на земельном участке, где запрещено строительство капитальных зданий и сооружений. Территория предоставлена в организации в аренду только для эксплуатации торгового павильона без права возведения объектов капитального строительства.

«Арендатор земельного участка проигнорировал договорные обязательства и в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства построил капитальный торговый объект, в котором открыл магазин, салон связи и пункт общественного питания», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

Суд постановил демонтировать постройку. Работы уже провели, территорию у станции приводят в порядок.