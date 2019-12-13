РИАМО - 13 дек. Зимняя погода не придет в столицу в ближайшие дни, ожидаются дожди и температура плюс 2-3 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«В центре страны в пятницу и субботу дневная температура еще около 0 градусов. В Москве завтра ожидается небольшой снег, в последующие дни он станет переходить в дожди», — говорится в сообщении.

Воздух днем будет прогреваться до плюс 2-3 градусов.

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