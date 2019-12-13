РИАМО – 13 дек. Торжественное открытие парка 30-летия Победы в Орехово-Зуеве после его реконструкции состоится 21 декабря, всех пришедших ждут развлекательная программа и зимняя выставка, сообщается на странице молодежного клуба Орехово-Зуева в соцсети «ВКонтакте».

«Праздничное открытие парка 30-летия Победы проведут 21 декабря в Орехово-Зуеве. Здесь пройдет развлекательная программа, запланированы игры, конкурсы, анимация. А предприятия и учреждения округа представят выставку «Елочные фантазии», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 15:00.