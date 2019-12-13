РИАМО - 13 дек. В подмосковном Зарайске завершают работы по благоустройству исторической торговой площади, улицы Красноармейской до водонапорной башни, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Проект благоустройства Зарайска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года.

«Здесь благоустроили историческую торговую площадь, с прилегающей к ней наиболее сохранившейся исторической улицей Красноармейской до водонапорной башни», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Улица была проложена в соответствии с утвержденным Екатериной II генеральным планом города. Она связывает ряд ценных исторических объектов: торговую площадь – главный символ купеческого прошлого Зарайска, Гостиный двор – центр торговли 19 века, Троицкую церковь и другие достопримечательности.

Территорию вокруг водонапорной башни замостили тротуарной плиткой. Там же появилась детская игровая площадка, теннисные столы. Выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения, газификации, электроснабжения, канализации и устройству основания под асфальтобетонное и плиточное покрытие.

Уже полностью сделана Красноармейская улица, там установили малые архитектурные формы – качели, лавочки, урны. Еще одна детская игровая площадка появится возле жилых домов со стороны торговых рядов. Также установлены информационные стелы с кратким описанием пространства.