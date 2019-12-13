РИАМО - 13 дек. Власти столицы объявили конкурс на проведение исследования влияния сетей 2G, 3G, 4G и 5G на здоровье человека, конкурсная документация прошла межведомственное согласование, и скоро ее опубликуют, результаты исследования должны быть готовы к концу 2020 года, пишет в пятницу газета «Известия».

Стартовая цена контракта составляет около 30 миллионов рублей. Победитель конкурса станет известен в феврале.

«Исследователи должны проверить, какой уровень излучения оборудования того или иного стандарта связи безопасен для человека, и рассчитать соответствующую дозу, говорится в конкурсной документации. Перед исполнителем контракта также стоит задача сравнить мировые практики в сфере регулирования уровня излучения сотовой связи», — говорится в статье.

Результаты исследования представят Минздраву России и Роспотребнадзору. Ведомства уже будут принимать решения о правилах использования базовых станций, гигиенических нормах по излучению.

Сейчас у ученых нет окончательных данных о том, вредна или нет сотовая связь для человека. Как отметил советник заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Евгений Новиков, власти города хотят получить научно обоснованный ответ о влиянии сотовой связи на здоровье человека, так как в этом году операторы стали тестировать в столице 5G.

По мнению экспертов, в России одни из самых жестких в мире санитарных требований по излучению сотового оборудования. Смягчение этих требований позволило бы снизить расходы на строительство и эксплуатацию сетей и справиться с ростом трафика без увеличения тарифов.