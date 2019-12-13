РИАМО - 13 дек. На предстоящих выходных в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках первого в России фестиваля женьшеня, грибов и конопли пройдет дегустация чая из мухоморов, розового варенья и новогодней елки, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Также в программе — мастер-классы по изготовлению грибной косметики и составлению травяных сборов, детское занятие по изучению растений на примере полезных продуктов, полезная ярмарка и многое другое», – отмечается в материале.

Все мероприятия бесплатны для гостей «Аптекарского огорода», посетить их можно без записи.

Гости фестиваля смогут также посетить праздничную выставку «Японский сад, Царство мхов и новогодние растения» с аквариумами над водой и туманами, самую масштабную выставку фотоживописи «Гармония цвета» модельера Вячеслава Зайцева, две тропические и одну суккулентную оранжереи, выставки насекомых и ботанической иллюстрации.

Ранее специалисты Роскачества посоветовали при покупке живой елки обращать внимание на срез ствола и ветви дерева. Более долговечными окажутся ели с широкой темной каймой и легко гнущимися ветками. Хвоя нормального дерева не будет легко осыпаться.