РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 дек. В Перловском корпусе Московского государственного областного университета в подмосковных Мытищах 21 декабря состоится первое предновогоднее мероприятие – тематический День открытых дверей «Новый год с МГОУ», сообщается в Instagram-аккаунте университета.

«Настало время, когда звуки новогодних хитов разносятся повсюду: знаменитое Jingle Bells захватывает торговые центры, кафе, переходы в метро. Наш вуз тоже создает новогоднюю атмосферу и вовсю готовится к празднику. Традиционные знакомства с факультетами, профориентационный тест, информация о правилах приема в 2020 году и многое другое ждет участников события», – говорится в сообщении.

Гости смогут окунуться в праздничную атмосферу, получить приятные подарки и сюрпризы, увидеть яркие творческие номера, принять участие в благотворительной ярмарке.

День открытых дверей состоится 21 декабря в 10:00 по адресу: город Мытищи, улица Веры Волошиной, дом №24. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ @mgou_official.