РИАМО - 13 дек. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение управления ФАС России по Московской области о нарушении средней общеобразовательной школой «Горки» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «ЧОП – Полигон 2» на действия школы при определении поставщика путем проведения открытого конкурса в электронной форме», - говорится в сообщении.

Конкурс проводился на оказание услуг по контролю пропускного режима в учреждении и его охране.

Управление пришло к решению о том, что школа нарушила закон о закупках.

Учреждение обратилось в суд, не согласившись с этим решением.

Арбитражный суд города Москвы отказал средней общеобразовательной школе «Горки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.