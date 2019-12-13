РИАМО – 13 дек. Компания Microsoft в рамках мероприятия The Game Awards 2019 показала новое поколение игровых консолей – Xbox Series X, пишет Газета.ru.

Презентацию провел глава игрового подразделения Фил Спенсер.

«Приставка нового поколения имеет вытянутую квадратную форму. На передней панели установлен слот для загрузки оптических дисков, а верхняя стенка покрыта решеткой из круглых отверстий», – говорится в сообщении.

Приставка может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Консоль будет самой мощной из всех игровых приставок семейства Xbox. Производительность центрального процессора Xbox Series X будет в четыре раза мощнее своего предшественника Xbox One X, а графическая мощь увеличена в два раза.

Xbox Series X будет обеспечивать разрешение игр до 8K и частоту кадров до 120 в секунду, поддержку плавающей частоты кадров и технологии трассировки лучей.

Новинка поступит в продажу в конце 2020 года. Цена устройства пока неизвестна.