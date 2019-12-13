РИАМО - 13 дек. Мужчине пришлось удалить глазное яблоко после драки с неизвестным в столичном районе Зюзино, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Конфликт произошел на Керченской улице. Неизвестный ударил 45-летнего мужчину рукой в лицо и сбежал.

«Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение и был госпитализирован. Ему была проведена операция по удалению глазного яблока», – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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