РИАМО - 13 дек. Первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) воспользовались с момента их запуска свыше 10 миллионов пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте МЦД.
Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах остается стабильно высоким, несмотря на окончание бесплатного режима.
Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.
Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцово до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабино до Подольска запустили 21 ноября. На двух диаметрах расположены 57 станций.
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