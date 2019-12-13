РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Трудовые коллективы подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе-выставке арт-елок до 25 декабря, после этого лучшие работы участников выставят в фойе ДК «Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры администрации горокруга.

«С 16 по 25 декабря 2019 года в горокруге Красногорск состоится II конкурс-выставка арт-елок «Красногорские елки – 2020». К участию приглашаются предприятия округа, общественные организации, образовательные учреждения, творческие коллективы, представители малого и среднего бизнеса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача участников проста - создать своими руками креативную, концептуальную елочку. Приветствуются самые смелые и необычные решения, которые порадуют жителей города.

«Лучшие работы участников будут выставлены в фойе ДК «Подмосковье» на третьем этаже с 25 декабря. Все участники и победители получают памятные призы, подарки и дипломы», – добавляется в сообщении.

Прием заявок осуществляется по электронной почте 5620238@gmail.com. Телефон для справок: 8 (495) 563-31-74.