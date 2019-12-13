РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» из Подольска просит автоволонтеров доставить животных на специализированную выставку-пристройство в Москве, которая пройдет 15 декабря на территории центра современного искусства «Винзавод», сообщается в группе «Юна-Фест 15 декабря» в соцсети «ВКонтакте».

Пятнадцатого декабря с 12:00 до 18:00 на территории ЦСИ «Винзавод» (метро «Чкаловская», «Курская») состоится благотворительная выставка-пристройство «Юна-Фест».

«Нам нужны автоволонтеры, те самые люди, без которых наши подопечные не смогут добраться до выставки и попытать удачу в поиске своего нового дома. Если у вас есть машина, вы готовы пожертвовать для наших подопечных свои выходные, время и бензин, вы любите животных, то свяжитесь с нами. Мы предоставляем волонтерам автогамаки и максимально подготавливаем животных к поездке в машине», - говорится в сообщении.

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Помочь нужно с одним или несколькими маршрутами: доставка животных на выставку к 11:00 по маршруту Подольск, деревня Кутьино – Москва (ЦСИ «Винзавод»); доставка животных в новый дом во время мероприятия по всей Москве (ЦСИ «Винзавод») – адрес нового хозяина; довоз животных на выставку к 14:00 -15:00 по маршруту Подольск, деревня Кутьино – Москва (ЦСИ «Винзавод»); доставка животных с выставки после 18:00 по маршруту Москва (ЦСИ «Винзавод») - Подольск, деревня Кутьино.

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Также необходима помощь на монтаже выставки 14 декабря с 10:00 и демонтаже 15 декабря с 19:30. Тех, кто может оказать помощь, просят писать в группе «ВКонтакте» или в WhatsApp по номеру 8 (903) 792-15-39 Марии.