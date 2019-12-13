РИАМО – 13 дек. Из-за невыплаченных алиментов невыездными на сегодняшний день числятся около 1,5 миллиона россиян, при этом число должников, которым могут запретить покидать Россию, активно растет, пишет газета «Известия».

«Потенциально не смогут пересечь границу 13 миллионов человек, не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, и 2,5 миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7-8 миллионов должников по кредитам», – говорится в материале.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ведет статистику по ограничению на выезд только в отношении должников-алиментщиков, детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена.

В числе невыездных в ноябре числились 1,42 миллиона должников только по алиментам. Наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

Из потенциально невыездных на долю должников банков приходится около 96%, микрофинансовых организаций – не более 3–4%. Подавляющее большинство должников (60–70%) не платят по кредитам по причине трудного финансового положения. Расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

В территориальных органах ФССП также находятся 13,1 миллиона исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД и 2,5 миллиона – по услугам ЖКХ. Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья, а большая часть должников по оплате коммуналки проживает в Пермском крае.

В общей сложности в 2019 году приставами было взыскано 104,2 миллиарда рублей, из них по алиментным задолженностям — 8,1 миллиарда рублей.