РИАМО - 13 дек. Строительство нового остановочного пункта Курьяново на Курском направлении Московской железной дороги, который войдет в состав МЦД-2 Курско-Рижский, планируют завершить в середине 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Платформу строят между остановочными пунктами Москворечье и Перерва. Новая станция повысит транспортную доступность столичных районов Марьино и Курьяново.

«Курьяново будет включать в себя платформу с навесом во всю длину, подземный пешеходный переход с двумя вестибюлями. Для удобства пассажиров инфраструктуру оснастят лифтами и эскалаторами. В вестибюлях также разместятся билетные кассы и турникеты. Станцию оформят в стиле хай-тек», - говорится в сообщении.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 70%. Работы проходят в круглосуточном режиме без остановки движения поездов.

Движение по МЦД-1 Белорусско-Савеловский от Одинцова до Лобни и МЦД-2 Курско-Рижский от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

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