РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из сараев в деревне Гривно подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 12 декабря в 22:36 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае в деревне Гривно. В 23:59 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 10 человек.