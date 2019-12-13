РИАМО – 13 дек. Главы государств и правительств Европейского союза на саммите в Брюсселе еще на шесть месяцев продлили экономические санкции в отношении Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

«Лидеры отложили дискуссии по климату, перешли к другим вопросам, среди них была и Россия. Санкции были продлены», – сказал собеседник агентства, знакомый с ходом переговоров.

Отношения России и стран Евросоюза обострились в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние украинские дела и ввел антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Антироссийские санкции Евросоюза регулярно продлеваются на полгода. В последний раз они были продлены в июле, когда лидеры ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения.