До Нового года остается все меньше времени - значит, самое время строить планы на зимние каникулы. Несмотря на «европейские» погодные условия, в Москве и Подмосковье уже сегодня есть места для активного зимнего отдыха – например, искусственные катки, где можно не только покататься на коньках, но и поиграть в керлинг. Какие виды зимних развлечений доступны жителям столицы и Подмосковья в сезоне 2019-2020, читайте в обзоре РИАМО.

Более 2 тысяч катков и бесплатный керлинг

В Москве для любителей главного зимнего развлечения - катания на коньках к Новому году откроют 1418 катков, в том числе 1215 из них - с естественным ледовым покрытием.

Уже сейчас в столице работают 20 катков с искусственным покрытием. Так, каток с искусственным льдом на ВДНХ по праву считается крупнейшим в Европе: его площадь составляет 20,5 тысячи квадратных метров. Ощущение зимней сказки на катке создают праздничная подсветка и живописный пешеходный мост, откуда можно полюбоваться красивым видом на павильоны и знаменитые фонтаны. Веселой атмосферой также привлекают москвичей зимой знаменитый каток в Парке Горького и ГУМ-каток.

Стоимость детских билетов на главные катки Москвы начинается от 200 рублей, при этом во многих местах детей до семи лет пускают бесплатно. Минимальная стоимость взрослого билета немного больше - 250-300 рублей. Отдельно оплачиваются прокат коньков и их заточка.

Не менее популярны среди горожан и более скромные катки с натуральным льдом - в парках «Сокольники», «Северное Тушино» и Измайловском, в музее-заповеднике «Царицыно» и усадьбе Люблино, которые запустят с приходом морозной погоды.

Кроме того, на московских катках зимой будут проводиться регулярные занятия по фигурному катанию для всех желающих, откроются хоккейные секции. На искусственных катках в саду «Эрмитаж», парке «Фили» и парке 50-летия Октября пройдут бесплатные уроки по керлингу. Для этого на ледовые площадки нанесут временную разметку. Участвовать будут команды от двух до восьми человек.

Несмотря на европейскую зиму, уроки керлинга уже начались на «Jazz катке» в саду «Эрмитаж». Они проходят по субботам с 14:00 до 16:00. Участники занятий оплачивают только вход на каток. Уроки продлятся до 29 февраля 2020 года.

Не отстает от столицы и Московская область: в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в 64 муниципалитетах региона откроют 930 катков. В числе лучших - «Зоркий» в Красногорске, «Космолет» в Королеве и каток парка «Раздолье» в Одинцове. Самый большой в Подмосковье каток под открытым небом с искусственным льдом зальют в балашихинском парке «Пехорка».

Стоимость билетов на подмосковных катках более демократичная и варьируется от 50 до 300 рублей, при этом на некоторых катках вход и вовсе бесплатный - но при наличии собственных коньков. А их заточку и прокат (при необходимости) придется оплатить отдельно.

Кстати, важная опция на всех катках Московского региона - это теплые и уютные кафе, где можно согреться после катания на морозе и выпить горячего чаю, а также перекусить. Одним словом, поход на каток — это прекрасная идея для выходного дня.

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Горнолыжные курорты, как в Альпах

В Подмосковье работают популярные горнолыжные курорты, такие как «Сорочаны», «Волен», «Яхрома», Клуб Леонида Тягачева, Клуб Гая Северина, «Красная горка», «Лисья гора», «Снеж.ком», «Степаново» и другие.

Прошлой осенью четыре из них – «Сорочаны», «Степаново», «Волен», «Яхрома» были признаны одними из лучших в России для отдыха зимой и в новогодние праздники. Большинство из них находится в Дмитровском горокруге, который недаром называют «подмосковными Альпами».

Так, в парке «Волен» - 14 трасс разной сложности и 11 подъемников, а в «Сорочанах» находится самый длинный в Подмосковье спуск. Старейший горнолыжный курорт региона и традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду тоже находится под Дмитровом – в Клубе Леонида Тягачева. Для гостей здесь открыты девять горнолыжных трасс.

Стоимость подъема для взрослых в Подмосковье варьируется от 30 до 200 рублей в зависимости от конкретного подъемника и дня недели. Это дешевле, чем на знаменитых курортах во французских Альпах.

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Лыжные трассы в лесу

Несмотря на наличие в Подмосковье знаменитых горнолыжных трасс, не менее популярным видом зимнего отдыха остается катание на беговых лыжах.

В этом сезоне в Московской области откроются 129 трасс лыжных трасс, и многие их них проходят по лесу. Такие прогулки подарят лыжникам чувство единения с природой.

Одна из лучших лыжероллерных трасс в Подмосковье находится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Общая длина трассы составляет шесть километров при ширине в четыре метра. На ней предусмотрены «кольца» для перехода на дистанцию в 600 метров, а также на три и пять километров. Перепад высот на трассе составляет 50 метров. «Лазутинка» круглосуточно освещена и может похвастаться теплыми раздевалками и ски-сервисом по обслуживанию лыжного оборудования. Вполне вероятно, что в этом сезоне сроки открытия трассы из-за погодных условий с середины декабря сдвинутся к Новому году.

Также в Подмосковье можно посетить лыткаринский лыжный клуб «Волкуша» или спорткомплекс «Пересвет» в Сергиевом Посаде. Вход на трассы в основном бесплатный, но за прокат оборудования придется заплатить. В этом году появятся новые современные лыжные трассы с освещением - в Раменском городском округе, Котельниках, Королеве и Красногорске.

В Москве лыжные трассы расположены в крупнейших парках города: «Сокольники», «Митино», «Фили», «Кузьминки» и многих других. Там всю зиму работают секции по катанию на лыжах, посещать которые могут и пожилые люди: с ними занимаются тренеры в рамках программы «Московское долголетие».

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Тюбинговые горки

Какой зимний отдых без катания на санках, тюбингах или ледянках? В сезоне 2019-2020 в Москве хорошие ледяные горки появятся в 28 парках города. При этом в 18 парках, в том числе Измайловском, саду имени Баумана и «Сокольниках», катание с них будет совершенно бесплатным.

А вот за вход на платные горки придется заплатить минимум 200 рублей. При этом санки и ледянки можно как принести с собой, так и арендовать.

Самый длинный тюбинговый спуск в Москве - «Всепогорка» находится в «Сокольниках: при высоте стартовой площадки в 12 метров ее длина составляет 200 метров. Цены на билеты начинаются от 200 рублей, при этом детям до семи лет вход запрещен. Тюбинговые склоны пониже есть в парке «Красная Пресня» (восемь метров и вид на небоскребы «Москва-Сити») и «Сияние» на ВДНХ (семь метров).

Что касается Подмосковья, то тут к услугам любителей прокатиться с ветерком обустроят 248 площадок для катания на санках и тюбингах. Особенно стоит обратить внимание на Дмитров - столицу горнолыжного спорта Подмосковья: высота ледяных горок тут достигает 17 метров. Длина крупнейшей трассы для тюбинга - около 400 метров при перепаде высоты в 65 метров. Она находится в яхромском парке «Волен». Стоимость проката инвентаря там в будни составляет 550 рублей, в выходные - 700 рублей с человека.

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Катание на хаски

Катание на собачьих упряжках - тройное удовольствие: само катание, общение с животными и забавные селфи с ездовыми собаками на память. Сегодня покататься на собачьих упряжках можно в хаски-парке «Измайлово» (стоимость круга до одного километра - тысяча рублей), хаски-парке в «Сокольниках» (сеанс - 600 рублей) и Уникальном парке хаски-лэнд в Крылатском (круг в упряжке – тысяча рублей).

В Подмосковье шанс почувствовать себя жителем Крайнего Севера есть, в частности, в этнокомплексе «Хаски Лэнд» в Ленинском горокруге (сеанс - тысяча рублей), в хаски-парке «Северный Ветер» под Сергиевым Посадом (стоимость круга - 500 рублей) и в хаски-деревне «Рузская Аляска» (сеанс - от 1,1 тысячи рублей).

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Моржевание и закаливание

Купание в ледяной воде, или моржевание, в последние годы становится все популярнее.

В сезоне 2019-2020 власти Москвы планируют обустроить в городе 63 места для моржевания, впрочем, их список только предстоит утвердить. Наиболее массовый размах зимние купания приобретают в ночь на Крещение: в 2020 году она выпадает с 18 на 19 января.

В числе лучших мест для крещенских купаний в Подмосковье - купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске, источник преподобного Саввы в Звенигороде, источник в селе Талеж, Гремячий ключ в Сергиевом Посаде и иордань на Истре рядом с Новоиерусалимским монастырем.

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Царства ледяных скульптур

пресс-служба администрации Реутова

Ледяные скульптуры - традиционное зимнее искусство, известное в России еще с XVII века. Полюбоваться на них в компании близких - прекрасная идея для выходных.

В этом году в Москве выставки ледяных скульптур ближе к Новому году появятся сразу в нескольких местах: на Поклонной горе, ВДНХ, а также в парках «Сокольники», «Красная Пресня» и «Лужники».

Поставят ледяные скульптуры и в городах Московской области: инсталляции создадут в рамках проекта «Зима в Подмосковье». К примеру, тематическая выставка ледяных скульптур, изображающих около 20 российских спортсменов, уже открылась в Дмитрове.